Frantic Freakshow, Freitag, 28. April 2017, 21-22.30 h

Die Dämonen die ich rief - Einst waren Dulli und Lanegan die Gutter Twins, jetzt werfen sie fast parallel jeweils ein neues Album in die Manege. Auch das 2te Comebackalbum "In Spades" der Afghan Whigs kreist um die Dämonen in der Biographie von Sänger und Kopf Greg Dulli. Auch sein alter Kumpel Mark Lanegan hat zu tun mit den Geistern, die er einst rief auf seinem neuen Album "Gargoyle", Wasserspeier.

Dazu Okkultes vom Moon Duo, Okzidentales von den räudigen Flower-Garage-Punx Black Lips, die kalifornischen Garage-Grabräuber The Buttertones und Musik vom 5ten Album "Death Song" der Psychedelic-Rocker Black Angels sowie von Ex-Sonic Youth Thurston Moore.

Es brennt bei der Album-Rückkehr einiger potentieller Explosiva in Musikergestalt. Da wären einmal die schottischen Gebrüder Reid, die 1999 ihre gemeinsame Band The Jesus & Mary Chain mit einer Schlägerei beendeten, um sie 2007 wieder auferstehen zu lassen und 10 Jahre später jetzt ein neues Album zu veröffentlichen. Oder Boss Hog, die New Yorker Band um das verheiratete Ehepaar Jon Spencer und Cristina Martinez, die nach 17 Jahren und groß gezogenen Kindern auf dem Album „Brood X“ endlich wieder ruppig und sexy die Garage bluesig und blutig lärmen.

Playlist: