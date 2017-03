Frantic Freakshow, Freitag, 3. März 2017, 21-22.30 h

Memories are now - Dass Einsamkeit und der Verzicht auf Internet oder Telefon positive kreative Auswirkungen haben kann, zeigen die in eher zivilisationsarmer Umgebung aufgenommenen neuen Alben von Elbow oder Desoto Caucus. Wie sehr die Wahl des Studios oder die Art der Produktion ein Album prägen kann, zeigt Dear Reader mit ihrem im analogen Tiny Telephon-Studio von John Vanderslice aufgenommenes Album „Day fever“ oder auch das großartige wie eigenwillige „Memories are now“ der einst von Tom Waits mit entdeckten Jesca Hoop.

Mark Kozelek betätigt sich auf neuem Album als wortreicher Chronist eines turbulenten 2016 und Digger Barnes als staubiger Geselle, der gerne den Highway-Exit ins Nirgendwo nimmt.

Zwischen Americana und Laurel Canyon -Folk bewegen sich Molly Burch, Julie Byrne und Hand Habits.

Außerdem Stereometrie im Alien Age mit den im Raumschiff sitzenden Wayne Coyne und Flaming Lips, deren neues Album "Oczy Mlody" angenehm wie seltsam gleichzeitig gruselt und schmeichelt.

Auch die Wiener Mile me Deaf setzen neuerdings auf Sampler und Computertechnik als wichtige Hilfen für ihre psychedelisierten Visionen.