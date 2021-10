FRANTIC FREAKSHOW: Heimatklänge - An allem ist zu zweifeln

„An allem ist zu zweifeln“ – das nach 10 Jahren erscheinende neue Album von DJ Patex aka School of Zuversicht paukt zeigefingerlos und zitatreich die Kunst des guten Groove. Gelüftet wird das "Geheimnis" von Isolation Berlin, die an Abgründen entlang tänzelnd private Probleme mit Schlecht-Gelauntheit publik machen. Bei der "Widergeburt“ des aus Jena stammenden, in Berlin lebenden Duos Dÿse kippt das in Allmachtsfantasie und lautmalerischen Dadismus im Zeichen von Noise-Rock. Auch die Hamburger Band Trümmer ist aus Prinzip gegen das Prinzip und schwimmt mit gleissenden Indierockgitarren auf „Früher war gestern“ gegen den Strom. Hooklines, die an die Hand nehmen und an der Nase herumführen bietet das erstaunliche Debutalbum „Blüte“ der Band fluppe.

Mit verdrehten Buchstaben im Bandnamen verwirrt das verkommene Freundschaftstrio Freindz, bestehend aus Aydo Abay (Ex-Blackmail), Thomas Götz (Beatsteaks) und Matthias Sänger (Albert Luxus), die gemeinsam „High Times in Babylon“ diagnostizieren und dem Prepper mit Spray begegnen.

Lautmalerisch umschreiben Love-Songs & U.Schütte gerne die kosmisch-motorische Kraut-Dub-Analog-Electronica ihres Albums „Spannende Musik“, die ebenso hypnotisch via dem Label Bureau B einwirkt wie der Voodoo von Harmonious Thelonious. Ausserdem Maultierreiten in der Wüste zum Dub des gemeinsamen Albums von F.S. Blumm & Nils Frahm und Pferdeflüstern in der weissen Steppe zu bouncenden Old Skool-Vibes mit Vaovao.

Über allem schwebt der bewusstseinserweiternde Spiritual Jazz-Geist des kolossalen 4ten Albums „Web Max“ der Münchner Formation Web Web, eingespielt mit Max Herre.

