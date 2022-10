FRANTIC FREAKSHOW: Heimatklänge - Wir sind schön

10 Jahre Gentlemenspieler: Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen feiert mit der Hitcompilation „Alleine auf Parties“.

Härter geht´s zur Sache in Düsseldorf auf neuen Alben der Post-Punks von Oiro und Joseph Boys. Die durch Blackmail geschulten Carlos und Kurt Ebelhäuser haben mit Ingo Drescher als The Damned don´t cry mit „Scaryland“ ihr Debutalbum aufgenommen. Schorsch Kamerun, Mense Reents, PC Nackt u.a. geben elektronisch fundierte Anregungen für den gesellschaftlichen und politische Diskurs als Raison auf „So viele Leute wie möglich“. Abgerundet durch den Dub-Blues von Rupert Huber und Richard Dorfmeister aka Tosca auf dem Album „Osam“, von Die Sterne ("Hallo Euphoria"), Rocko Schamoni ("All ein"), Jens Friebe ("Wir sind schön"), Chuckamuck ("Beatles") und 1000 Robota mit ihrem ersten Album "3/3" seit 12 Jahren.

Playlist: