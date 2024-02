FRANTIC FREAKSHOW: Over the world and out

Durch Herzschmerz entstandene Wunden werden von Future Islands zu einer tanzbaren Mischung aus Synth-Pop und New Wave Baltimore verarztet. Das Album von Gray Tolhurst und seiner Band Topographies begegnet dem aktuellen Schaffen seines Vaters Laurence Tolhurst von The Cure als Lol Tolhurst zusammen mit Budgie von Siouxsie & the Banshees und Jacknife Lee.

Vollig losgelöst klingt „Wall of Eyes“, das zweite Album der Radiohead-Musiker Jonny Greenwood und Thom Yorke mit Tom Skinner am Schlagzeug als The Smile

Vera Sola greift zu Strings und nicht nur zu unterschiedlichen Gitarrentypen und Mariachi-Gebläse auf ihrem zweiten Album „Peacemaker“.

Zwischen Ost und West unterwegs sind Oum Shatt aus Berlin auf ihrem Album „Opt Ou“, die Niederländer Yin Yin auf„Mount Matsu“ sowie auch die aus Schweden stammenden Dina Ögon.

Playlist: