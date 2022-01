Französische Bevölkerung nicht in Atomkraft verliebt

„Frankreichs Pro-Atom-Diplomatie beschämt uns. Frankreichs Atom-Kurs ist eine Sackgasse, der französische AKW-Betreiber EDF und die Atomindustrie sind hoffnungslos überschuldet. Umso häufiger die maroden französischen Atomkraftwerke ausfallen und je länger sich der AKW-Neubau in Flamanville verzögert, umso fester klammert sich Präsident Macron an die grüne Finanzspritze. Im Gegensatz zu Macron ist die französische Bevölkerung aber nicht in Atomkraft verliebt. Im Gegenteil: Diese gefährliche und umweltschädliche Technologie wurde und wird uns von der Politik aufgezwungen.“