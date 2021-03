Frauenanteil im Landesparlament: Da geht noch mehr!

Seit vielen Legislaturperioden bleibt der Anteil an Frauen und nicht binären Personen bei rund 20 Prozent.

Dass in Baden-Württemberg nur so wenige Frauen im Landtag vertreten sind, ist kein Zufall, sondern strukturell bedingt. Das baden-württembergische Landtagswahlsystem ist im Ländervergleich durch eine Besonderheit einzigartig: Jede Wählerin und jeder Wähler verfügt nur über eine Stimme. Diese geht direkt an den Kandidaten oder die Kandidatin des Wahlkreises. Nachdem die Direktmandate für die 70 Wahlkreise auf diese Weise vergeben worden sind, bleiben noch 50 weitere Sitze im Landtag zu besetzen. Sie werden unter den weiteren Kandidierenden der Wahlkreise verteilt, geordnet nach Regierungsbezirk und Partei. Vergeben werden diese Mandate nach dem prozentualen Anteil der Wählerstimmen: Zuerst zum Zug kommt, wer prozentual gesehen den höchsten Anteil an den Stimmenzahlen aller Bewerber*innen in den Wahlkreisen innerhalb eines Regierungsbezirks erringen konnte.

Im Gespräch mit Politikwissenschaftler und Statistiker, Professor Uwe Wagschal von der Albert-Ludwigs Universität in Freiburg kommen die systematischen Benachteiligungsfaktoren zur Sprache.8:00

Wohin die Reise gehen soll erläutert die Vorsitzende des Landesfrauenrat Baden-Württemberg, Frau Prof. Dr. Anja Reinalter und macht klar, wie viel noch getan werden muss bis eine Gleichberechtigung der Geschlechter im Landesparlament des Süd-Westens herrscht.6:32