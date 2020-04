Vor ca einem Monat, am 28. März 2020 startete die Kampagne free the elHiblu3. Ein JAhr, nachdem der türkische Tanker El Hiblu 1 in Malta mit 108 Geflüchteten an Bord anlegt.

verschiedene NGOs darunter Sea Watch haben die Kampagne initiiert um auf die Anklage gegen 3 Jugendliche, die mit dem Tanker auf Malta ankamen aufmerksam zu machen. Jelka Kretzschmar von Seawatch sprach mit uns über die Kampagne und darüber was vor einem Jahr überhaupt passiert ist.

mehr Infos findet ihr unter:

elhiblu3.info