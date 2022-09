Freiburg 14.September 2002 - Als die NPD in Freiburg das Laufen verlernte

Als Aufstand der anständigen Freiburger:innen bespöttelten im Vorfeld die tonangebenden verantwortlichen Macherinnen der aktuellen Redaktion den gemeinsamen Aufruf gegen den NPD- Aufmarsch in der frisch grünwählenden Südwest Kleinstadt-Metropole. Natürlich war aber auch RDL Teil der Mobilisierung insbesondere der linkeren Teile jenseits der Salomon Followship https://rdl.de/sites/default/files/audio/2022/08/20220831-tageinfovond-w...

Sogar mit einem Tagesinfo spezial am Donnerstag 12.9.2002 :

https://rdl.de/beitrag/tageinfo-von-donnerstag-12september-2002



Am Tag des versuchten NPD-Aufmarsch bewahrheiteten sich einerseits die Prognosen, daß das OB Salomon-Lager im Verbund mit Polizeiführungen linke Blockade-Willige kesseln und niederknüppeln ließ (Colombi-Park, Eisenbahnstraße u.a.) .

Andererseits ließen sich die auf dem Platz der Alten Synagoge versammelten -über 10.000 - nicht abhalten, in die NPD-Blockade am Bahnhof hinzu strömen. Die NPD mußte dann - von Polizei eskortiert - den Regionalzug gegen Norden in die Ortenau nehmen.

Hier die gesamte siebenstündige Live-Berichterstattung im RDL Programm zwischen 11 und 17 Uhr:

In der Nachbereitung der Ereignisse wurde zum einen auf vielfachen Hörendenwunsch die von Walter Jens gehaltene Rede wieder aus der Liveübertragung ausgestrahlt https://rdl.de/sites/default/files/audio/2022/09/20220905-tagesinfovon-w... , zum andern eine Einschätzung versucht https://rdl.de/sites/default/files/audio/2022/09/20220905-tagesinfovon-w...