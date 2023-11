Kürzlich fahndete die Freiburger Polizei nach einem aus der Forensischen Psychiatrie in Emmendingen geflüchteten jungen Mann. In der Fahndungsmeldung wurde neben der üblichen Personenbeschreibung wie Größe und Statur in der Rubrik „Erscheinungsbild“ angegeben „afrikanisch“. RDL wollte wissen was es mit dieser rassistischen Fahndung auf sich hatte. Mangels substantieller Antworten seitens der Behörden, kommentiert Thomas den Vorfall.