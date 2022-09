Rassistische Kontrollen der Polizei am Hauptbahnhof Dresden

Racial Profiling ist leider kein neues Phänomen. Von einer neuen Dimension dieses Problems spricht allerdings Dave Schmidtke vom Flüchtlingsrat Sachsen und beschreibt damit eine groß angelegte Aktion der Bundespolizei, die am Hauptbahnhof Dresden aktuell massiv People of Color, vor allem Menschen aus Syrien und Afghanistan kontrolliert. Pro Zug werden durchschnittlich 20 Personen von der Polizei herausgezogen, dabei sind auch viele unbegleitete Minderjährige, so die Beobachtung des Flüchtlingsrat Sachsen. Gemeinsam mit Pro Asyl verurteilt der Flüchtlingsrat die rassistischen Kontrollen durch die Bundespolizei, die seit dem 25. August 2022 durchgeführt werden und sie fordern ein sofortiges Ende dieser Maßnahmen.

Wir konnten mit Dave vom Flüchtlingsrat Sachsen sprechen.