Freiburger Spendenaktion für Menschen in griechischen Flüchtlingslagern

Die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern sind weiterhin prekär. Vor dem Winter haben sich deshalb mehrere FreiburgerInnen zusammengeschlossen. Sie rufen zu Spenden von Zelten, Schlafsäcken, warmen Decken und Windeln für die Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern auf. Wir haben mit David Lohmüller, Fotojournalist der immer wieder in griechischen Flüchtlingslagern ist, gesprochen.

Abgabezeiten:

Dienstag, 18.12.: 14 - 18 Uhr | Linksbüro (Karlstr. 10) - 18 - 21 Uhr | „Alte-Z“ (Haslacherstr. 52)

Mittwoch, 19.12.: 12 - 15 Uhr | Linksbüro (Karlstr. 10)

Donnerstag, 20.12.: 18 - 21 Uhr | „Alte-Z“ (Haslacherstr. 52)

Sonntag, 23.12. 14 - 18 Uhr | „Alte-Z“ (Haslacherstr. 52)