Die unabhängige Straßenzeitung für Freiburg und Umgebung hat als Leitthema bezahlbaren Wohnraum in Freiburg. Das zweite dieses mal Leidthema(!) ist die Zeitung selbst. Im 20. Jahr des Bestehens ist der Freie Bürger in eine finanzielle Schieflage. Das strukturelles Problem ist kurzfristig mit Geld behebbar. Langfristig arbeitet sich der Freie Bürger an einen Neustart heran.

Micky im Studio von RDL.