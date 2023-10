Freies W-Lan im Zuge der neuen Platz Mitte in Landwasser auf der langen Bank ?

Wie im Bauauschuß am 5.Oktober so jetzt auch im Hauptausschuss am 14.Oktober 2023 debattierten die Rätinnen das Ergebnis der Jugendbeteiligung und dessen mangelnde Umsetzung. Während vielen wie Rätin Schrempp angesichts der Größe des Platzes wie naheliegender Sportanlagen die Möblierung mit Trend Instrumenten nicht einleuchtete, fiel das Ergebnis bei dem Verzicht auf freies W-LAN nicht genauso aus.

Der Oberbürgermeister warb für den Standpunkt der Verwaltung:0:20



Die Rätinnen waren auch jenseits von StRin Schrempp nicht alle sehr zufrieden. Für ESFA antwortete ihr Lina Wiemer Ciallowicz: . 0:57

Dies unterstrich auch für die SPD Julia Söhne 0:21

Der Vertreter der selbstgekürten strategischen Mitte Timothy Simms von den Grünen versucht es mit einem Mittelweg 0:49



Ob die schriftliche Antwort der Verwaltung auch die Bereitstellung technischer Voraussetzungen wie Strom - so etwa laut GUT-Chef via Zwischenruf - für auch andere Betreiber noch bis zur Sitzung des Gemeinderates umfassen wird?

