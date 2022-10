Freizeitbeschäftigungen in der JVA

Wie sehen die Freizeitbeschäftigungen hinter Gittern konkret aus? Ob es nun um Sportangebote geht, Gesprächsgruppen, Spielgruppen, etc. Was bedeuten diese Angebote den Gefangenen? Welchen Sinn haben die Angebote? Und warum gibt es nur so wenige säkulare Angebote die von Menschen von Außerhalb angeboten werden und überlässt damit das Feld den religiösen Seelenfängern?



Darüber und was es im Oktober für Neuigkeiten aus der JVA Freiburg gab sprachen wir mit Thomas Meyer-Falk.