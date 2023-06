Finanzkonten in Haft, Urteil zu Gefangenenvergütung und Updates aus der JVA Freiburg

Thomas Meyer-Falk, der in der JVA Freiburg inhaftiert ist, spricht über die Verwaltung von Geld in Haft. In Baden-Württemberg gibts im Justizvollzug zum Beispiel 6 verschiedene Konten zu verwalten - schön kompliziert.

Im ersten Teil geht es um Updates aus der JVA zu Freizeitgestaltung nach Covid, dem Urteil zur Gefangenenvergütung vom 20.06. und um einen Möglichen Suizid in der JVA Freiburg