Frische Delikatessen

Eure Lieblingsmoderatoren sind zurück aus dem Sommerloch und endlich wieder vereint im Studio. Mitgebracht haben sie die schmackhaftesten Delikatessen, die in den letzten Monaten zum kulinarische Repartoir dazugekommen sind.

Lasst euch schmecken!

Tracks:

Intro: Jessie Jackson at Wattstax

1. Onipa - Safari ya musici

2. Manu Dibango - ma Marie

3. Orchestra Baobab - On verra ca ce soir

4. The Emotions - So I can love you (live on Wattstax)

5. Light of the world - I shot the Sherrif

6. Karol ALexander - Samba bet Butow

7. Mietha - Blask

8. Kitschkrieg & Skinnyblackboy - Manana

9. Idles - A Hymn

10. Badbadnotgood - Gunshowers

11. Jamie T - Alicia Quays