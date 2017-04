Am 16. April sollen die TürkInnen über eine Reihe von Verfassungsänderungen abstimmen mit denen die Macht des Präsidenten erheblich ausgeweitet wird. Unser Mitarbeiter Tobi berichtet, was er am Rande einer privaten Reise nach Istanbul und Bursa mitbekommen hat und wie die Auslagen türkischer PolitikerInnen - aus welchen Gründen auch immer - Erdogans Wahlkampfmaschine befeuert.