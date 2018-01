Die Menschenrechtsorganisation FIAN fordert die am 20. Januar in Berlin tagende Agrarministerkonferenz auf, weltweit die Agrarpolitik so zu gestalten, dass die Landwirtschaft den Klimawandel nicht weiter befeuert. FIAN fordert zudem die strikte Einhaltung der deutschen Klimaziele. In diesem Jahr ist einen Schwerpunkt das Thema „Klimagerechtigkeit“.

Wo die Schnittpunkte zwischen Nahrung und Klima und Menschenrechte sind fragte RDL die FIAN-Referentin Gertrud Falk.





Www.fian.de