GayHistory – König Ludwig II. von Bayern

Um ihn rankten sich schon zu Lebzeiten viele Mythen: den bayerischen König Ludwig II. (1845 – 1886).

Er baute „Märchenschlösser“ wie Schloss Linderhof, Herrenchiemsee oder natürlich Neuschwanstein.

​Den Werken Richard Wagners gehörte sein Herz – und auch den Männern an sich? Schon zu Lebzeiten gab es laute Gerüchte, Seine Majestät sei eher den Männern zugetan, wenngleich er dagegen ankämpfte. Seine Verlobung mit Herzogin Sophie in Bayern dümpelte geradezu dahin und es kam nie zur Hochzeit.

Luchino Visconti – selbst homosexuell – präsentierte in seiner Verfilmung 1973 nicht nur eine Romy Schneider, die noch einmal in die Rolle der „Sissi“ schlüpfte, sondern auch einen König, der von Helmut Berger schwul dargestellt wurde.

Die Neuverfilmung 2012 von Peter Sehr und Marie Noelle mit Sabin Tambrea ging auch auf diese Seite Ludwigs ein.

Wir wollen uns die Person „Ludwig II.“ genauer anschauen und besonders auf diese Seite(n) des Königs blicken.

U.a. sprechen wir auch mit dem Schauspieler und Musical-Darsteller Julian Wejwar, der im Musical „Ludwig2“ den Bruder des Königs, Prinz Otto, spielte.

Im Studio: Hartmut und Alex

Sprecher der Features: Peter Haug Lamersdorf