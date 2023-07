GayMusic im Juli 2023

Musik von Gays, für Gays oder über Gays am 06. Juli 2023 ab 19:30 Uhr.

Viel queere Musik in dieser Schwerpunktsendung.

Was gibt es Neues und/oder Interessantes auf dem Markt der Musik für Gays & Queers?

Mit dabei ist Musik von den Pet Shop Boys, LEOPOLD, Grant Knoche und Kerstin Ott z.B.

Um genau zu sein ist die Playlist:

ABBA - Our Last Summer

Adam Lambert x Sigala - You Make Me Feel (Mighty Real)

Andrea Berg X Kerstin Ott - Was auch immer passiert

Kerstin Ott - Maedchen

Felix Jaehn ft. Sandro Cavazza - All For Love

Calum Scott - Dancing On My Own

Grant Knoche - First Hello

Justin Winter - Liebe ist Liebe

Kim Petras - Feed the Beast

Kim Petras and Nicki Minaj - Alone

George Michael - Outside

Wham! - Club Tropicana

LEOPOLD - Dust Them Off

Michael Cimino - Love Addict

Michael Cimino - The Love Was Real

Nico Alesi - Unser Sommer

Sam Vance-Law - Gayby

Omar Rudberg - She Fell In Love In The Summer

Pet Shop Boys - West End Girls

Pet Shop Boys - Heart

Twenty4tim & Kitty Kat - Hot Or Not

Petermann - Nass

Years & Years - Desire

Eine Sendung von Dieter