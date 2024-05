GayMusic im Mai 2024

Mann gönnt sich ja sonst nichts…

Musik von Gays, für Gays oder über Gays am 23. Mai 2024 ab 19:30 Uhr.

Viel queere Musik in dieser Schwerpunktsendung.

Was gibt es Neues und/oder Interessantes auf dem Markt der Musik für Gays & Queers?

Mit dabei ist Musik von:

Arno Verano

Pet Shop Boys

Benjamin Elgar

ETHAN

ABBA

Darin

Omar Rudberg

Grant Knoche

Silvester Belt

Michael Johnston

My Chemical Romance

Adeem The Artist

Fred Roberts

Henri Purnell

Kerstin Ott

Lauv

Yungblud

Luis Dannewitz

Kyle Motsinger

Eine Sendung von Dieter

Zu hören am Do., 23.5.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 24.5.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.