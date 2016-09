GayMusic - Let's Be Gay

Was ist schwule Musik? Braucht's dazu einen schwulen Komponisten, homosexuelle Sänger*innen oder sind es ESC-Mucke und Musicals per se? Das zählt alles nicht, heute kommt es bei uns nur auf den Inhalt an. Wir präsentieren Lieder unterschiedlichster Genres die eines gemeinsam haben, Homosexualität als Thema. Ob Protestsong, Liebeslied oder Partyknaller, alles dreht sich um schwul/lesbische Inhalte.

Abgemischt wird das Ganze mit den Nachrichten aus der schwulen Welt und natürlich den Veranstaltungshinweisen.

Im Studio: Alex und Dieter