"Es gibt eine Ressource die eigentlich Geimeingut sein sollte, alle Menschen sollten Zugang zu Kunst, U-Bahnen und Bussen haben..."

Nami ist Künstler:in, Krimminelles und Aktivist:in.

Es kämpft dafür den Zugang zu Kunst, Kontinenten und U-Bahnen für alle zu ermöglichen.

Deren Kunst veröffentlicht es unter Creative Commons Lizenzen, damit alle umsonst Zugang zu deren Mucke und Texten haben und wenn Böcke da sind sogar selbst Namis Kunst nach eigenem belieben weiterentwickeln und neu erfinden können.



Hier könnt ihr in Namis Musik und in Namis Buch reinschauen und downloaden:

https://lefherz.net/







creative commons ist eine non profit organisation die Autor:innen lizenzverträge für ihre Werke anbietet.

Die Autor:innen können zwischen verschiedenen Lizenzen eine für sie und ihr Werk passende aussuchen und so die Nutzungsrechte an den eigenen werken realtiv unkompiziert verwalten.

Mit der creative commons lizensierung entstehen freie Inhalte.



Creative Commons ermöglicht es ohne Geld ausgeben zu müssen legal an Musik, Texte und Bilder zu gelangen.

Außerdem sind creative commons Lizenzen wichtig für menschen die künstlerisch tätig sind oder content prduzieren und dabei auf bestehende Werke zurückgreifen.

Das ist zum Beispiel für unsere Arbeit im Radio auch relevant.

Creative commons Lizenzen ermöglichen ein ganz anderes Denken über Eigentum, Kunst und kreatives Schaffen.