Ein Gemeinschaftswerk eines Autor:innenkollektivs. Kann das was werden? Rezensent Tommi Hohner ging durchaus skeptisch an die Lektüre von "Aufprall." Aber er wurde positiv überrascht. Ein hochinteressanter Blick auf das Berlin der 80er Jahre, wo die drei Autor:innen gemeinsam in besetzten Häusern gelebt haben. Spannend berichten sie über eine aufregende Zeit: