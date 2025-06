GayMusic - vom 19.06.2025

Wir schauen auf den Plattenteller, was es Leckeres auf die Öhrchen gibt.

U.a. mit dabei:

Alexander Marcus

BOAH ROBIN!

Jordan Hanson

Tim Fischer

Grant Knoche

Felix Jaehn feat. JHart

Matt Fishel

Lee Baxter

Wolfgang Nadrag

Ryan O'Shaughnessy

Patrick Thomalla

...

Eine Sendung von Dieter

Am Donnerstag, 19.6.2025, 19.30h sowie Freitag, 20.6.2025, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 19.6.2025, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.