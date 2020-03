Geburtstagspartys 2020

1945 - das Jahr des Friedens.

Auffallend viele berühmte Musiker (darunter auch Legenden) sind 1945 geboren worden. So sind/werden/würden sie dieses Jahr 75 Jahre alt.

Die Namen lesen sich wie ein who is who der Rock/Pop Musik und mehr: Rod Stewart, Eric Clapton, Neil Young, Ritchie Blackmore, Debbie Harry, Bob Marley, Bryan Ferry, Pete Townshend, Kim Carnes, John Fogerty, Don McLean, Carly Simon, Lemmy Kilmister, Ken Hensley, Herman van Veen, Keith Jarrett, Katja Ebstein, Bette Midler, Van Morrison u.v.a.

Wir wollen sie ehren mit Hymnen.