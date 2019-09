Am Donnerstag den 5. September fand weltweit der Amazonas Aktionstag statt. In Freiburg kamen nach dem Aufruf von Fridays for Future ca. 300 Menschen zum Platz der alten Synagoge. Protestiert wurde gegen die Vernichtung von Wäldern am Amazonas, aber auch in Freiburg. Wir haben mit Sarah-Lea Kuner von Fridays for Future Freiburg gesprochen.