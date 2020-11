Fridays for Future fordert konkrete Taten, um Freiburg bis 2030 klimaneutral zu machen

Perspektiven für ein klimagerechtes Freiburg, unter diesem Titel findet heute Abend (17:15 Uhr bis 18:15 Uhr - https://fffutu.re/StreamForderungen) ein Gespräch zwischen Fridays for Future und der Stadt Freiburg statt. Von der Stadt nehmen Oberbürgermeister Martin Horn, Baubürgermeister Martin Haag, sowie der Leiter des Umweltschutzamtes, Dr. Klaus von Zahn am Gespräch teil. Fridays for Future wird durch Jule Pehnt, Lukas Gress und Sarah-Lea Kuner vertreten. Mit ihr haben wir über die Erwartungen an den Online Austausch mit der Stadt gesprochen.