Am heutigen Freitag um 18 Uhr ruft Fridays for Future mal wieder zum Protest auf. Die Fahrraddemo, die am Platz der alten Synagoge startet, setzt sich angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für ein sozial-gerechtes Öl- und Gasembargo für Energie ein. Zudem wird die Raddemo zum BASF Standort in der Engesserstraße 8. führen. Wir haben mit Jule Pehnt von Fridays For Future Freiburg gesprochen.