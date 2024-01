Genozidvorwurf vor Gericht

Südafrika ist gegen Israel vor den Internationalen Gerichtshof gezogen (nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, ebenfalls in Den Haag). Der Vorwurf: Israel begehe im Gazastreifen einen Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung. Warum wir meinen, dass die Klage nicht erfolgreich sein wird, was Genozid vom unermesslichen Leid der Zivilbevölkerung unterscheidet und was dieses Verfahren so überraschend macht, hören Sie in unserer Sendung.