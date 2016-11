Gewählter US Präsident zahlt 25 Mio $ um Gerichtstermin zu Lügen seiner Trump "Universität" zu vermeiden

Nie und nimmer wollte der Kandidat zurückweichen. Den Klagen gegen seine Trump (Immobilien-) "Universität" fehle jegliche Basis. So Trimp im Wahlkampf.

Vergangen Freitag(18.11.16) passierte es dann doch. Eine Woche vor der Klage Verhandlung in San Diego willigten Donald Trumps Anwälte in einen 25 Mio.$ Deal zur Beilegung ein. Im Trubel des Bohai um die angeblich "inakzetable" Belästigung des rechtsaussen-klerikalen, gewählten Trump Vize, Mike Pence, durch ein paar Worte eines Schauspielers zum Abschluss eine "Hamilton" Aufführung in New York schaffte die Meldung des Trump Kotau nur - wenn überhaupt -die hinteren Nachrichtenränge .

Die Anwälte willigten auch in eine Strafzahlung an die Aufsichtsbehörde des Bundesstaat New York- bis zu 1 Mio.US$ ein. Das von Trump urspünglich bestrittene und jetzt vollständig restituierte Geld war Gegenleistung für eine 3-Tages-Kurs mit dem so die Anzeigen "gefeiertsten Unternehmer der Erde". Weder erschien dieser, um sein "WIssen zu teilen" noch wurde die Lüge erfüllt, er selbst hätte das Curriculum und die Tutoren/Instruktoren selbst ausgewählt. Zweck war nach Klage nur die Trennung unerfahrener Menschen von ihrem Geld. Die Trump Uni spülte einen ausgewiesenen Profit von 5 Millionen. in Trumps Kassen.

