Gewinnerin des Alternativen Energiepreises der Elektrizitätswerke Schönau 2020

Der Stromrebellenpreis der Elektrizitätswerke Schönau 2020 ging im Dezember an eine verdiente Aktivistin im Kampf für den Ausstieg aus der Kernenergie.

Die Wendländerin Kerstin Rudek wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement bei Anti-Atom-Protesten und im Umweltschutz als Schönauer Stromrebellin 2020 ausgezeichnet.

Kerstin Rudek aus dem Wendland wurde im vergangenen Dezember mit dem Alternativen Energiepreis der Elektrizitätswerke Schönau ausgezeichnet, für ihren nun bald vierzig Jahre andauernden Kampf gegen das Atommüll-Zwischenlager Gorleben, gegen die Nutzung von Atomenergie und fossilen Energieträgern und für ein besseres Morgen.

2021 werden die Elektrizitätswerke Schönau, welche zu einhundert Prozent Strom aus Naturenergie erzeugen, erneut den Alternativen Energiepreis verleihen. Falls Jemand von euch den gerne hätte: Ideen und Engagement sind gefragt und jederzeit willkommen!

Vielen Dank an dieser Stelle von David, dem Autor dieses Beitrages an seinen alten Radio-ZuSa-Uelzen-Kollegen Dirk2d2 für die O-Töne und an Birgit für die eingesprochenen Zwischenkommentare.