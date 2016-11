Gibt es überhaupt Werte und wenn, gegen wen?

Die von MigrantInnen gemachte Freiburg InZeitung veranstaltet am Samstag ein Interkulturelles Philosophie Festival. Der Titel lautet: "Von Werten und Identitäten", womit die InZeitung sehr auf aktuellem Kurs ist, da in der Politik es schon seit Jahren von "Werten" nur so überquillt, jedenfalls in den Reden. Aber was sind Werte? Gab es sie schon immer? Wer hat sie und wer sie mit wem gegen wen gemeinsam? Dies nur anzureißen und um philosophischen Appetit zu wecken führte das Morgenradio ein kurzes Gespräch mit Viktoria Balon von der InZeitung, die zugleich unsere Kollegen in der Russischen Radio Ech ist.

Der Philosophy-Slam fällt zwar mangels genmügender Masse an Slam aus, dafür stellt ab 17 Uhr die InZeitung ihre neue Ausgabe vor, in der es eben auch um das Thema des Festivals geht.

Ab 20 Uhr gibt es dann eine Podiumsdiskussion mit Dr. Stefania Maffeis, einer Philosophin deren Denken nach eigenem Bekunden auch durch ihre Migratin (von Italien nach Berlin) gepräügt wurde; Prof. Dr. Urs Sommer (Freiburg) und Prof. Dr. Magnus Striet (Freiburg).

Ort: Weingut Andreas Dilger, Freiburg, Urachstraße 3