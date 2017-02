Girl* Gang Buttons für mehr Solidarität zwischen Frauen

Am 8. März ist internationaler Frauenkampftag. In Freiburg organisiert ein Bündnis von verschiedenen feministischen linken Gruppen eine große Demo und viele kleine Veranstaltungen rund um das Thema Feminismus und Frauenkämpfe. Die Feministische Linke Freiburg liefert mit ihren Girl* Gang Buttons ein Mittel für alltägliche Solidarität unter Frauen. Die Buttons sollen ein Zeichen gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt sein. Im Interview erzählt Luna von der feministischen Linke, was genau hinter der Idee der Girl* Gang steht.

