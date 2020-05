Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. spricht über den Fall der US-Fußballerinnen, deren Klage für gleichen Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen gegen den nationalen Fußballverband USSF (US Soccer Federation) Anfang März an einem kalifornischen Gericht gescheitert ist. Im Vergleich dazu, sagt sie, sei es in Deutschland viel schwieriger, für Lohngleichheit zu prozessieren....