Goethestraße 14, Freiburg

Es ist ein schönes Haus, welches in der Goethestraße 14 in Freiburg steht. Mit einem Vorgarten und einer alten Hausfassade.

Vor dem Haus, auf dem Gehsteig, sind vier Stolpersteine in den Boden eingelassen.

Marlis Meckel leitet die Initiative Stolpersteine in Freiburg und erzählt von den vier Menschen, die einst in der Goethestraße 14 lebten und Opfer des Terrors der Nationalsozialisten wurden.

Weitere Informationen zur Initiative Stolpersteine in Freiburg lassen sich unter http://stolpersteine-in-freiburg.de/ finden.