Gottlos - Uraufführung im E-WERK Freiburg

Vier Menschen, eine Katastrophe. Was tun, wenn der eigene Sohn im Krieg fällt? Anton ist Anfang zwanzig und entscheidet sich für einen Einsatz mit der Bundeswehr in Afghanistan. Er fällt, zerfetzt von einer Panzerfaust. Das Stück „Gottlos“ thematisiert das Danach. Wie umgehen mit dem Verlust? Aus einem letzten Absacker entwickelt sich im Lauf des Abends ein fulminanter Schlagabtausch zwischen Verantwortung und Schuld, zwischen Erinnerung und Gegenwart. An der Schnittstelle zwischen einem psychologischen Kammerspiel und gesellschaftlicher Studie changiert dieses Theaterstück, erprobt die Abgründe, die Unsicherheiten, den Verlust. Am Ende werden die Wunden offengelegt. Ein Häutungsprozess auf offener Bühne im E-WERK Freiburg, für Radio Dreyeckland begleitet am vergangenen Freitag von Dave.

Regie: Christian Theil

Text: Natalja Althauser

Es spielen: Georg Blumreiter, Sybille Denker, Natalja Althauser und Christian Packbier

Gottlos wird nochmals aufgeführt im ArTik Freiburg - am Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. Oktober 2022.

Die zugehörige Ausstellung - bei freiem Eintritt - beginnt am Samstag, 22. Oktober um 17:00 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober um 18:00 Uhr. Am Samstag wird im Anschluss an die Aufführung dieses Kammerspiels im Rahmen des Themenwochenendes Kunst in Zeiten des Krieges im ArTik das Publikumsgespräch mit dem Ensemble stattfinden und am Sonntag, 23. Oktober ab 18:00 Uhr ist dort der Vortrag von Frau Prof. Dr. Ingeborg Villinger.

Dieses Theater-Projekt wird gefördert von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg.

