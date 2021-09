Grüne verteidigen Kerstin Andreaes Energie-Lobbyismus

"Kerstin Andreae war grüne Abgeordnete für Freiburg. Jetzt arbeitet sie für die Energie-Lobby, zu der auch RWE, e.on etc. gehören. Ihr Gehalt: 600.000 € im Jahr."

Das steht auf Plakaten, die die Studierendengruppe "Die Linke. SDS Freiburg" im Kontext des Bundestagswahlkampfs aufgehängt hat. Gemeint ist Andreaes Wechsel aus dem Bundestag zum Lobbyverband der Energiewirtschaft BDEW. Die Grünen reagierten verärgert über das Plakat, so der SDS in einer Pressemitteilung, die aktuelle Grünen-Bundestagskandidatin Chantal Kopf habe ihre Vorgängerin ausführlich verteidigt. Wir haben mit Roberto von Die Linke. SDS Freiburg über die Auseinandersetzung und über die Anforderungen an eine klimagerechte Energiewende gesprochen.