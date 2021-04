GRUNDRISSE - EIN QUARTIER IM UMBRUCH & ERINNERN UND NICHT VERGESSEN!

Vom 17.04. - 24.05.2021 ist im Rahmen des Stadtjubiläums an verschiededen Stationen im Viertel IM GRÜN die Ausstellung GRUNDRISSE - EIN QUARTIER IM UMBRUCH zu sehen und am 01.05.2021 findet auf dem Grethergelände um 16.00 unter dem Motto ERINNERN UND NICHT VERGESSEN! eine antifaschistische Kundgebung und die Enthüllung eines Mahmals für die Zwangsarbeiter*innen, die unter dem NS in der Grether´schen Fabrik zur Arbeit gewungen wurden.

Um beides geht es in einem Interview mit Matthias Möller in Punkt 12 am 23.04.2021