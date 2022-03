Der Kunst- und Kulturraum Delphi-Space in Freiburg hat sich erweitert: Seit November letzten Jahres befindet sich in der Bismarckallee in den Räumlichkeiten einer davor leerstehenden Ladenfläche das GVBK als kulturelles Zwischennutzungsprojekt. Über das Programm und die Zukunft dieses kulturellen Raumes sprach Radio Dreyeckland mit Daniel Vollmer, einem der MitorganisatorInnen des Delphi-Space/GVBK.