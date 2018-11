Die EinwohnerInnen der französischen Überseeinsel Neukaledonien haben am Sonntag über ihre Unabhängigkeit abgestimmt und mehrheitlich entschieden, bei Frankreich zu bleiben. Diese Meldung und das Ergebnis haben es kurz bis in die deutsche Medienlandschaft geschafft. Aber eben so kurz, dass es sich lohnt, Hintergründe und Bedeutung des Referendums näher zu erläutern.