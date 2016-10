Half Girl am Donnerstag im Musikmagazin

**** Die Band steckt im Stau und kann daher nicht live in die Sendung kommen ****

Musik gibts trotzdem und das Interview wird nachgeliefert.

Am Abend dann live im Slow Club

Die Supergroup mit Mitgliedern aus Britta, Louise Pop und dem Bierbeben spielt am 13.10. im Slow Club. Mit Songs wie "Lemmy I'm a Feminist" beziehen sie klar Position, ohne dabei ihr Vergnügen an der Ironie zu verlieren. Die Band besucht uns im Studio am Tag ihres Auftrittes.