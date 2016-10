Half Girl bei LaRadio

Half Girl - eine Gruppe, die an eine All-Stars-Zusammenkunft verschiedener Frauen-Bands denken lässt, erschließt sich mit ihrem Debut ein ganz eigenes Inszenierungsfeld. Es ist die Assoziationswelt des Horror-Genre, in das uns der lässige Sixties-Rock der vier Frauen führt. Neben dem Jonglieren mit Särgen und Serienmörderinnen kommt aber auch die ein oder andere Liebesbekundung an die eigenen Bandmitglieder und den Feminismus nicht zu kurz.

Ab 21 Uhr bzw. 14 Uhr in der Wiederholung.

Den Mitschnitt des Live Konzertes im Slow Club gibt es am 15. November.