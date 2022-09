Hartz IV Sanktionen sind kontraproduktiv

Die Idee hinter den schon immer umstrittenen Sanktionen bei Hartz IV ist, dass Anreize geschaffen werden sollen um selbst aktiv zu werden und sich um Lohnarbeit zu bemühen. Die Wirkung dieser Sanktionen wurde nun erstmals wissenschaftlich untersucht. Die Studie Hartz Plus hat sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Sanktionen im Vergleich zu Sanktionsfreiheit auf Hartz IV Beziehende auswirkt. In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Verein Sanktionsfrei, einem Verein der sich für eine menschenwürdige Grundsicherung einsetzt.

Durchgeführt und ausgewertet wurde die Studie zusammen mit dem Berliner Institut für empirische Sozial und Wirtschaftsforschung. An der Langzeitstudie nahmen 585 Beziehende von Hartz IV teil, die in zwei Gruppen eingeteilt wurde. Einer Gruppe wurden finanzielle Einbußen durch eine Versicherung gegen Sanktionen ausgeglichen, das sogennante Hartz Plus. Die andere Gruppe erhielt keinen finanziellen Ausgleich. Der Start der Studie war im Januar 2019, sie dauerte 3 Jahre.

Am 12. September 2022 wurde die Studie nun vorgestellt.

Darüber, und auch über das geplante Bürger*innengeld, haben wir mit Helena Kilian-Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei sprechen.

Mehr Informationen über Sanktionsfrei, die ganze Studie und Unterstützungsmöglichkeiten sind auf der Internetseite von Sanktionsfrei zu finden.