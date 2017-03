Von bewussten Verletzungen und politischer Taktik

Worte wurden schon lange vor Donald Trump dazu benutzt, Menschen(gruppen) zu stigmatisieren, abzuwerten und gegen sie zu hetzen.

Darüber was Hate Speech eigentlich ist, welche Muster zu erkennen sind und wie man darauf reagieren kann, haben wir mit Pia und Jan gesprochen. Die beiden bieten für Radio Dreyeckland im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus einen Workshop zum Thema an.

Der Workshop findet am 15.3.2017 ab 16:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Kommunalen Kinos statt. Die Teilnahme ist kostenfrei; Anmeldung an: nohatespeech@rdl.de