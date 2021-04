Sollen Betroffene ein Leben lang das Netz durchsuchen, um ihnen angedichtete Zitate zu beseitigen?

Dass Lügen kurze Beine haben, stimmt leider nicht. Donald Trump hat dies bereits vorgeführt. Auch hierzulande haben sich Lügen, insbesondere erfundene Zitate als ein probates Mittel erwiesen, gegen Personen und die mit ihnen verknüpften politischen Haltungen zu hetzen. Renate Künast will nun mit Unterstützung der Betroffenenorganisation Hate Aid Facebook gerichtlich dazu zwingen, nicht nur das Mem mit ihrem Bild und dem falschen Zitat zu löschen - was Facebook in ihrem Fall rasch getan hat - sondern auch identische und sinngleiche Inhalte auf der ganzen Plattform. Radio Dreyeckland sprach mit Josephine Balon von Hate Aid.