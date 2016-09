Als rassistisch kritisiertes Zitat von CSU-Generalsekretär entsprach nicht dem Wortlaut

Die Mittelbayerische Zeitung hatte den CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer mit der Wendung zitiert:

"Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese. Der ist drei Jahre in Deutschland - als Wirtschaftsflüchtling - den kriegen wir nie wieder los."

Dieses Zitat wurde unter anderem von Vertretern der Kirchen heftig kritisiert. Mittlerweile hat der Bayerische Rundfunk allerdings eine Tonaufzeichnung veröffentlicht, die das Gespräch im Regensburger Presseclub wiedergibt. Derzufolge hat Scheuer tatsächlich gesagt:

"Entschuldigen Sie die Sprache: Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über drei Jahre da ist. Weil den wirst Du nie wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht, sondern der ist Wirtschaftsflüchtling."

Da hat der Reporter der Mittelbayerischen Zeitung Scheuer - wohl aus dem Gedächtnis - nicht ganz korrekt zitiert. Aber ist das Zitat im Original wirklich so viel anders? Es bleibt auch in der wörtlichen Wiedergabe der Senegalese, dessen Anwesenheit in Deutschland für den CSU-Generalsekretär schlimm ist, egal wie er sich integriert, egal was er macht. Da hat Herr Scheuer ein Problem, das nach Rassismus klingt.