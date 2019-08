Head | Psychedelic Music | Space 'n' Roll

Tune In, Turn On, Drop Out. Das geht ebenso sphärisch wie es in die Beine geht. Bei Head bekommt ihr beides. Träumerischen Psych-Pop der Rose City Band, groovigen Psych-Dub von Khruangbin, verhallt-meditativen Space-Rock von Elder und verfrickelt-melodiöse Elektronik von Astral Social Club & Grumbling Fur Time Machine Orchestra.

Inmitten dieser bunten Menge an trippigen Sounds dürfen aber auch die Größen der psychedelischen Musik nicht fehlen. Das profiliert-krautige Moon Duo (Kuratoren bei dem diesjährigen Festival "Le Guess Who?") hat eine neue Single draußen. Und für Klassikerfreunde gibt es den Psych-Oldie. Dieses Mal mit den verrückten schottischen Folkern von The Incredible String Band. Incredible indeed!

Die nächste Folge von Head hört ihr am Freitag, den 6. September, 20 Uhr.