Head | Psychedelic Music - Psych Around The World | Weird France

Tune In, Turn On, Drop Out. Die psychedelische Musiksendung Head schickt alle zwei Monate rund um den Globus. Heute: Frankreich! Mit Pierre Henry und der Musique concrète gilt Frankreich als Heimat vieler musikalischer Grenzgänger*innen. Von psychedelischer Musik weiß scheinbar aber niemand. Dabei etablierte sich keine geringere Band als die legendären Space-Rocker von Gong in Frankreich. Progressive Sounds boten auch Ame Son oder Richard Pinhas Dauerprojekt Heldon. Klassisch rockiger macht sich Dashiell Hedayat. Ein Ausflug in die französische Psych-Musik unseres Jahrtausends bringt Experiment und Rock schließlich vollends zusammen. Seien es die minimalistische Krautrockband Chausse Trappe, die Drone-People von France oder der okkulte Rock von Aluk Todolo. Durch das Programm führen Head-Moderator Fabian und Dr. Kraut Danny, der die Sendung mit seinen besonderen Französischkenntnissen zu ergänzen weiß.

Die nächste Folge von Head, eine Folge mit aktueller psychedelischer Musik, hört ihr am Freitag, den 11. Juni, 20 Uhr.

Freund*innen experimenteller Musik schalten bei der Büchse Buntes im Musikmagazin ein. Nächste Folge: Mittwoch, 2. Juni, 17 Uhr im Musikmagazin.